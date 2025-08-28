言葉は頼もしいパートナー。あなたに力や勇気や幸せを与えてくれます。「大人の言い換え力」に磨きをかけて、日常のピンチを華麗に切り抜けたり、果敢に立ち向かったりしましょう！（クイズ制作／石原壮一郎）クイズ妻と小学生の子どもと地元で人気の遊園地に。ところが、いちばんのお目当てだった絶叫マシンが「故障中」で運行を停止していた。妻も子も「それはないよー！」と怒っている。乗れなかったのは残念だが、自分も同