エバー航空とサウスウエスト航空は、北米ネットワークの拡大で提携する。エバー航空の台北/桃園〜ロサンゼルス・サンフランシスコ・シアトル・シカゴ線と、サウスウエスト航空の全米30都市以上を結ぶ路線で接続する。スルーチェックインやスルーバッゲージも提供する。エバー航空は現在、北米へ週89往復を運航し、ロサンゼルス、サンフランシスコ、シアトル、ニューヨーク、ヒューストン、シカゴ、バンクーバー、トロントに乗り入