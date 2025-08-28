美容エディター界きっての「コスメの目利き」との呼び声の高い森山和子さんが、毎月のお題に合わせて、製品への溢れ出る愛とともに令和の新名品を紹介するビューティ連載。第38回は、進化し続けるベースアイテムにフォーカスします。肌の仕上がりがワンランク上がる、優秀サブベースアイテム7月中に記事をアップできなかったこともあり、今月8月は2回更新で参ります！といってももう8月も終わりですね。日中はまだまだ暑いですが