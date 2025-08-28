この漫画は、主人公セミ(＠semi_no_mai)さんが20年以上の親友だった世羅・星佳との関係に悩み、その後彼女たちと絶縁するまでを描いています。しばらく会っていない時期があっても、親友や幼なじみ、家族などは会ってすぐ打ち解けて話せますよね。ただ、やはり久々に会う時は約束の日が楽しみになりますし、待ち遠しく感じることもあります。しかし、そうした「楽しみ」な気持ちはお互いの熱量が異なると気持ちがかみ合わずギクシ