ガザ中部ブレイジ難民キャンプ＝２７日/Moiz Salhi/Anadolu/Getty Images（ＣＮＮ）国連安全保障理事会は２７日、共同記者会見で、パレスチナ自治区ガザ地区での停戦を求め、ガザにおける「人為的な」飢饉（ききん）への懸念を表明した。記者会見には米国を除く全理事国が参加した。ガイアナの代表は「２２日に発表された総合的食料安全保障レベル分類（ＩＰＣ）のガザに関するデータに深い懸念と悲しみを表明する」と述べた。「中