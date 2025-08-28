この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。特に「じーんとくる」「思わず涙した」と反響があった、エモーショナルなエピソードを集めました。読むと心がホカホカ温まるような素敵なエピソードをどうぞごらんください。 夫とのなれそめにキュンキュン 夫婦にはそれぞれの馴れ初めがあります。月日がたって毎日が当たり前になっても、出会った頃の幸せなエピソードを思い出すと、夫婦