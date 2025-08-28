婚約のあいさつに訪れた遥。朗らかな義両親に安心する一方、義姉・美里の冷たい視線とイヤミが、祝福ムードに影を落とします。さらに、別れ際の義姉の一言が胸に刺さり、「この人とうまくやれるのか…」という不安が芽生え…。義姉との付き合い方について悩んだ体験談、『イヤミな義姉』第2話をごらんください。 婚約あいさつで義姉からイヤミを受けた遥は、不安を抱えつつも結婚式当日を迎える…。祝福ムードに包ま