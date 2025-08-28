今夏の高校野球南北海道大会で準優勝した札幌日大の最速１４８キロ右腕・窪田洋祐（３年）が２７日、北海道高野連にプロ志望届を提出した。抜群の身体能力が武器で、投打でＮＰＢスカウトから注目される逸材。指名されれば、人口約４５００人の由仁町から初のプロ野球選手誕生となる。迷いはなかった。幼い頃から、元日本ハムの大谷翔平（ドジャース）、中田翔（中日）らに憧れて白球を追いかけてきた窪田。地元で活躍する数々