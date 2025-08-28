「図を描いて考える」ための4つの考え方昔から「数学の問題に関しては、図を描いて考えるとよい」とよく言われてきた。これに関しては、次のように分けて考えたい。（ア）図を描くことによって、ミスの無い思考をする。（イ）実際の図形の検討したい部分を扱いやすい大きさに表現する。編み物における毛糸と毛糸の位置関係とか、山頂からの視界など、検討したい部分のみをクローズアップして考えることである。（ウ）良いアイデア