8月23日、佳子さまが初めて大阪・関西万博を訪問された。日本工芸会の総裁を務める佳子さまは津軽塗の技法を体験されたり、輪島塗で作られた直径1mの地球儀「夜の地球 Earth At Night」をご覧になった。この地球儀は能登半島地震のときに輪島市の美術館に展示されていたが難を逃れ、復興のシンボルとして展示されている。佳子さまは被災した輪島塗職人たちを気遣って、「その後の輪島はどうですか」と声を掛けられていた。