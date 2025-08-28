ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 東京都内でも相次ぐクマ出没「本当に出くわすとは」目撃した男性の恐… クマ（動物） 時事ニュース NEWSポストセブン 東京都内でも相次ぐクマ出没「本当に出くわすとは」目撃した男性の恐怖 2025年8月28日 7時15分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 東京都内でクマの出没が相次いでいると、NEWSポストセブンが報じた 20日に青梅市の駐車場内で目の前をクマが通過した、と目撃者の男性 「青梅は出るらしい」と冗談で聞いていたが「本当に出くわすとは」と語った 記事を読む おすすめ記事 麻原三女・麗華さん 韓国への出国認められず 2025年8月27日 17時22分 “カミソリの刃を飲んだような喉の痛み”は本当か!? コロナの新変異株・ニンバスの実態 臨床医師が徹底解説 2025年8月27日 11時57分 阿川佐和子MCの日テレ特番、携帯電話9100万台の位置情報解析も「どこから取得したの」 と物議…恐怖感じる視聴者も 2025年8月27日 21時39分 「ここで商売したら店をぶち壊す」出店店主を脅迫の疑いで暴力団幹部が逮捕…ヤクザが狙う「ベビーカステラ露店」の仕組みとは 2025年8月27日 16時51分 “米菓メーカーの雄”亀田製菓に異変！ 前会長が警戒する“三洋電機の御曹司”の野心 2025年8月28日 7時0分