〈前作『だから殺し屋は小説を書けない。』を書いてから、書店員の知り合いが増えた〉と冒頭で語り始める〈私〉は岡山在住の小説家。その書店員や入社3年目の担当編集者〈菱川さん〉から〈岡崎さん〉と呼ばれる人物の新作の執筆過程を、岡崎隼人著『書店怪談』は虚実入り混じるモキュメンタリーホラーに描く。それは倉敷で行なわれたサイン会の後のこと。美観地区の天ぷら屋で菱川氏と食事をしながら、〈書店が舞台のホラーって