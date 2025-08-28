「自分はクラスの子どもを守る責任がある！」神奈川県相模原市の市立小学校で、新人男性教諭A（23歳）が児童の目の前で男性校長（61歳）を冒頭の言葉で叱責し、児童を困惑させ泣かせるという信じ難い事案が起きた。 【画像】叱責事件後、１カ月休暇を取った新人教師が児童に伝えた衝撃の説明 相模原市の教育委員会はこの新人教諭に減給1ヶ月の処分を下した。いったいどんな経緯だったのか、市教委の教職員課に問い合わせる