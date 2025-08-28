医療費が高額になった患者の自己負担を抑える「高額療養費制度」。この見直しをめぐり、政府は患者団体などの反発を受けて、ことし8月に予定していた負担上限額の引き上げを見送り、秋までに見直しの方向性をまとめるとしていた。ところが、８月末を迎えてもいっこうに事態が進展する様子はない。いったいどうなっているのか？ 【画像】さきの参院選で落選した超党派議連「高額療養費制度と社会保障を考える議員連盟」会長