アメリカ中西部ミネソタ州の学校の教会で男が銃を乱射し、8歳と10歳の子供2人が死亡した他、17人が重軽傷を負った。ミネソタ州ミネアポリスで27日午前、カトリック系の学校の教会で、銃を持った男が建物の外から中に向けて数十発、発砲した。この銃撃で当時、ミサで集まっていた子供や信者らが撃たれ、8歳と10歳の子どもが死亡したほか、子供14人を含む17人が重軽傷を負った。男は23歳のロビン・ウェストマン容疑者で、犯行後、教