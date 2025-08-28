忙しい日常の中で、自分を労わるひとときをくれるラウンジウェア。ライフスタイルブランド「ÉCRU（エクル）」から、背中を美しく魅せる『OPEN BACK SHEER LOUNGE TOP』と、華奢なストラップが印象的な『SERENE DOUBLE STRAP CAMISOLE』が登場します。繊細さと快適さを兼ね備えた新作は、ラウンジシーンをより上質に彩り、大人の女性に素敵な時間を運んでくれるはず。 背中で魅せる「OPEN BACK SHEER LOUNGE TOP」