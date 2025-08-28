高校生になってから遅れてきた反抗期…イライラをぶつけられる度に母は、「わかったよー反抗期」「ハイハイ反抗期」「はん こうきくーん？ご飯だよー！」などと言っていたところ、「うるさい！反抗期だって言うなら話しかけないで無視すればいいでしょ！」という返事。【写真】反抗期の息子さんとのやりとり…実際の投稿それならば…と母の七七七こたるさん（@nanami_kotaru）が取った行動をThreadsに投稿したところ大きな反響が！