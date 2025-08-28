素朴でやさしい味わいの「チャパティ」。主にインドやネパールといった南アジアで親しまれている主食です。そんなチャパティですが、発酵も特別な道具もいらず、フライパンひとつで手軽に作れるのをご存じですか？そこで今回は、チャパティの作り方や、ナンとの違い、そしてチャパティの食べ方アイデアレシピを5選ご紹介します。■ チャパティとは？チャパティとは、アタと呼ばれる全粒粉と、水、塩だけで作られる、インド発祥の薄