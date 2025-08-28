ベートーベンの代名詞ともいえる晩年の「耳が聞こえない」というハンデは、もともと気難しかった性格だった彼の人生をより困難にするものだった。しかし、彼はそれでも生きることをやめずに傑作の数々を生み出していく。 【画像】聴力の衰えが原因で自殺をほのめかす手紙を送ることも その晩年の姿を『涙がでるほど心が震えるすばらしいクラシック音楽』より一部抜粋、再編集してお届けする。〈全3回のうち2回目〉