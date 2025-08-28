戦闘行為が終わっても、その後も長期間にわたり、人々の心に形をさまざまに変えて影響を与え続ける戦争。アジア・太平洋戦争が終わって80年となる今、そうしたトラウマは元日本兵の子どもたち世代にも及んでいる。彼らが語る戦争トラウマの影響とは。 【画像】亡父の幻影に襲われた時に思い出した光景 『ルポ戦争トラウマ日本兵たちの心の傷にいま向き合う』 (朝日新書)より、一部抜粋、再構成してお届けする。 父