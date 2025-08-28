日本テレビ系新ドラマ『良いこと悪いこと(いいことわるいこと)』(毎週土曜21:00〜)が、10月にスタートすることが28日、発表された。『良いこと悪いこと』ガクカワサキ氏の脚本で、「予測不能なノンストップ考察ミステリードラマ」と説明されている今作。今回公開されたのは、全員が顔を「プロフィール帳」で隠した異例のビジュアルだ。彼らが誰なのか、本人へつながるヒントは、その「プロフィール帳」の中に隠されていることが、