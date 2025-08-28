アイドルグループ・FRUITS ZIPPERの早瀬ノエルが26日深夜、ニッポン放送のラジオ番組『あののオールナイトニッポン0(ZERO)』(毎週火曜27:00〜28:30)にゲスト出演。“芸名”の由来を明かした。FRUITS ZIPPER・早瀬ノエル○「本名がノエルだと思ってる人が結構多い」「実は私、本名ノエルじゃないんですよ」と明かした早瀬。あのが、「知らなかった」と驚くと、「本名ですとは言ってないんですけど。顔がこれだから、ノエルだと思っ