市民による政治参加とテクノロジーを結びつけた台湾の政治家、オードリー・タン。公正な市場と民主主義を結びつけ、私的所有に切り込んだ経済学者、グレン・ワイル。二人による共著『PLURALITY対立を創造に変える、協働テクノロジーと民主主義』は、多様性を否定する権威主義的な思考が蔓延る昨今において、政治的思考を養うための希望の書である。民主主義を再生するためのテクノロジーとは？