●高気圧にしっかりと覆われて、日中は強烈な日ざしが届く予想●猛烈な蒸し暑さ。熱中症に十分注意を●午後は夕立の心配も。洗濯物は午前中のうちに＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ きのう27日(水)の朝は萩市の見島を中心に、一時緊張感の高まる雨となりました。午後も雨雲が次々と湧きあがる不安定な天気が続きましたが、夜中になると、この雨の勢いも徐々に落ち着いてきました。日付が変わると、県内に充満している湿った空気の影響で、