お笑い芸人・レイザーラモンＲＧが２７日付で自身のインスタグラムを更新。顔モノマネを披露した。「テイラー・スウィフトさんＮＦＬトラビス・ケルシーさん（３５）と婚約発表おめでとうございます。４０ヤード離して見てください」とつづり、２６日にアメリカの世界的人気歌手、テイラー・スウィフトと婚約を発表した米プロフットボールリーグ、カンザスシティー・チーフスに所属するトラビス・ケルシーのモノマネを公開。赤