【ワシントン＝阿部真司、バンコク＝井戸田崇志】米国のトランプ政権は、インドに対する関税を５０％に引き上げた。関税交渉で譲歩の姿勢を見せないインドへの不満が高まっていることが背景にある。米印双方とも強硬論が根強く、両国が築いてきた戦略的関係に影を落としている。米政権で関税政策を主導するピーター・ナバロ大統領上級顧問は１８日の英紙フィナンシャル・タイムズへの寄稿で、インドがウクライナを侵略するロシ