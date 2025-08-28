３人組バンドＭｒｓ．ＧＲＥＥＮＡＰＰＬＥのギタリスト若井滉斗が２５日付で自身のインスタグラムを更新。普段の雰囲気から激変したショットを公開した。「ＳＳＬ４」とつづり、黒髪姿で黒のスーツにネクタイを合わせたオールブラックのコーデを披露した。この投稿にファンからは「カッコいい」「男前」「最高にイケメン」「ヴァンパイアみたい」「めっちゃ似合ってる」などのコメントが集まっている。