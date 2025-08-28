アメリカのトランプ政権は、留学生や報道関係者向けのビザ=査証について、有効期間を短縮する方針を示しました。アメリカの国土安全保障省は27日、官報に掲載予定の文書を公表し、留学生や交流訪問者、それに報道関係者向けのビザ=査証の有効期間を短縮する方針を示しました。現在、ビザの有効期間は在学や就労の期間に合わせて決められる仕組みで、期間の上限は設けられていませんが、「学生」と「交流訪問者」向けのビザは最長4