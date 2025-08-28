º£Æü8·î28Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤è¤ë7»þ ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤ÇÊüÁ÷¤Î¡Ö¤°¤ë¤°¤ë¥Ê¥¤¥ó¥Æ¥£¥Ê¥¤¥ó¡×¤Ï¡¢°ËÆ£º»è½¡õ¥¤¥â¥È¥¢¥ä¥³¤¬ÅÐ¾ì¤Î¡Ö²Ö²Ð¥´¥Á¡×¤È¡¢¡ÖÎÁÍý»þ´Ö¥Ï¥ó¥Ç¥Þ¥Ã¥Á¡×¤Î2»þ´Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡£¥´¥Á¤ÏºòÇ¯¤ÎÄ«¥É¥é¡Ö¸×¤ËÍã¡×¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤áÏÃÂê¤ò¤µ¤é¤Ã¤¿°ËÆ£¤¬½é»²Àï¡£¡Ö²¿¤Î¿©ºà¤¬¹â¤¤¤«Áê¾ì¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤¦°ËÆ£¤ËÁýÅÄµ®µ×¤¬¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¡©½é¤ÎÃÍÃÊÍ½ÁÛ¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¡©¡Ö24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó48¡×¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¡¦¥¤¥â¥È¤Ï11Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÅÐ¾ì¡£