◆新潟記念追い切り(８月２７日、栗東トレセン)サマー２０００シリーズ最終戦、第６１回新潟記念・Ｇ３（３１日、新潟）の追い切りが２７日、各地で行われた。引き締まった馬体から、スピード感あふれる動きを繰り出した。クイーンズウォークは栗東・坂路でルトゥール（４歳２勝クラス）を４馬身半と大きく追走。シャープな伸び脚で５４秒５―１１秒８をマークし、併入した。福永助手は「（１週前に）しっかり負荷はかけられて