大相撲の夏巡業・静岡場所が２７日、このはなアリーナで行われた。７月の名古屋場所で１１勝４敗をマークした熱海市出身の熱海富士（２２）＝伊勢ケ浜、飛龍高出＝が故郷で相撲ファンを沸かせた。現在、幕内通算９９勝で節目の１００勝は目前。秋場所（９月１４日初日・両国国技館）では前頭３枚目前後に上がることは確実で横綱との初対決も現実味を帯びてきた。主役の座は譲らなかった。静岡巡業でご当地力士の熱海富士が、会