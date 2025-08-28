タレントの小島瑠璃子（３１）が２５日付で自身のインスタグラムを更新。息子と遊ぶ様子を公開した。「幕張新都心のイオンに新しい室内遊び場が出来たとの情報をキャッチ。さっそく子どもと一緒に行ってきました」と書き出し、「土曜日の幕張イオン。激混みを覚悟していましたが１４時に遊び場に着くと意外と大丈夫で、１０分ぐらい並ぶとすんなりと入れました。スペース内に入るなり歓声をあげて大喜び。エネルギーが有り余っ