お笑い芸人の青木マッチョが２４日付で自身のインスタグラムを更新。突然の報告にファンを驚かせた。「自分の家に有村架純さんが来ました」とつづり、テレビ番組の収録のため、自宅に女優の有村架純が訪れた様子をアップした。この投稿にファンからは「まじで羨ましい限りです」「ニヤニヤしてて面白かった」「お似合いです」「パワーワード過ぎる」「緊張してる」などの声が上がっている。