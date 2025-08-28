バンス米副大統領トランプ氏はクックFRB理事を合法的に解任できる バンス米副大統領はトランプ氏はクックFRB理事を合法的に解任できると述べた。 バンス氏は、ミスを犯すような人物を国全体にとって重要な金融政策を策定するFRB理事に置いていいのか。この人物はFRBに期待される基準を満たしていない、だからトランプ米大統領は彼女を解任したいし、解任する法的権利もあると語った。