「やらなきゃいけない」と思いながら、つい後回しにしてしまう“先延ばし癖”。だが、じつはそれが創造性や思考の熟成に役立つこともある。すぐに動けないことに罪悪感を持つ前に、なぜ人は先延ばしをするのか、その背景にある“適応”の仕組みに目を向けてみよう。※本稿は、安達未来『締め切りより早く提出されたレポートはなぜつまらないのか 「先延ばし」と「前倒し」の心理学』（光文社）の一部を抜粋・編集したものです。「