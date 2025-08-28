【モデルプレス＝2025/08/28】フジテレビの朝の情報番組『めざましテレビ』が10月22日、23日の2日間、お台場・TOYOTA ARENA TOKYOにて「めざましライブ2025」を開催。この度、出演アーティスト第1弾が発表された。【写真】戸塚祥太、共演女優とハグ◆「めざましライブ2025」出演者第1弾発表例年夏にお台場特設会場で開催されていた「めざましライブ2025」が、2025年は夏から秋へ、さらに2025年10月にお台場エリアに完成するTOYOTA