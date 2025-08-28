「あの番組に似てる」と炎上今やSTARTO ENTERTAINMENTの?看板?を背負う存在に成長した『Snow Man』。しかし、TBS系の冠番組『それSnow Manにやらせて下さい（それスノ）』の企画に?パクリ疑惑?が浮上しネット上で騒動になってしまった。問題の企画は、8月15日の同番組で放送された新企画『それアドリブでやらせて下さい』。Snow Manのメンバー9人全員が学園ドラマの不良生徒に扮して演技をしながら、随所に台本のないアドリブパー