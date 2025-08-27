人工妊娠中絶は、多くの女性にとって、そしてカップルにとって非常にデリケートでありながら、選択にタイムリミットもあるという複雑な問題です。さらに、方法にもいくつかの選択肢があります。そこでそのうちの1つで、2023年4月に承認されてから日も浅い経口中絶薬の安全性について、産婦人科医の矢谷達樹先生（たつきクリニック院長）に解説してもらいました。 監修医師：矢谷 達樹（たつきクリニック） 鳥取大学医