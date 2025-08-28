サラヤの「しおまるひんやりレモンソーダ味」暑さが厳しい季節。高温多湿の環境下での運動や労働には塩分の補給が大切になる。大量の汗で体内から水分とともに塩分が失われ熱中症のリスクが高くなるためだ。濃縮タイプで経済的な塩分補給飲料、ノンシュガーで塩味のきいた果実あめに加え、子ども向けのしょっぱくない塩ラムネが好評だ。（共同通信＝出井隆裕記者）赤穂化成（兵庫県赤穂市）は3月に「熱中対策水10倍濃縮