◇プロ野球セ・リーグ 阪神 2-1 DeNA(27日、横浜スタジアム)阪神が中盤のリードを守り勝利。優勝へ向けたマジックを「12」としました。阪神の攻撃陣は4回、先頭の森下翔太選手がヒットで出塁すると、1アウトから大山悠輔選手のタイムリー2ベースで先制します。さらにこの日「6番・ショート」でスタメン出場の熊谷敬宥選手もタイムリーを放ち2点をうばいました。この日の先発は元・公務員で育成3位のルーキー・早川太貴投手。4回終