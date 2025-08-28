二学期前は、多くの新作文房具が販売され売り上げが伸びる時期でもあります。最新の注目アイテムはどれ？【写真を見る】二学期前に知りたい「最新文房具」…“やる気アップ”や“音ハラ対策”アイテムも【THE TIME,】 「消せる」ラインマーカー全国の『ロフト』店舗とネットストアで開催している新作文具のイベント「文フェス 2025 AUTUMN」。（※10月10日まで）女子高校生の間で大人気のスクールバッグ、通称“ワッペ”がそ