バレーボールの世界一を決める世界バレーで日本時間27日、女子日本代表（世界ランク4位）は大会2連覇中のセルビア（同8位）に3ー1で勝利。予選ラウンド3戦全勝で1位通過した日本は決勝トーナメント1回戦で開催国のタイと対戦する。セルビア戦の解説を務めた元日本代表の竹下佳江さん（47）に試合の振り返りと次戦、タイ戦の見どころを聞いた。※世界ランキングは日本戦終了時点【一覧】世界バレー女子8月23日、男子9月13日開幕！