女子800m日本記録保持者で、東京世界陸上（9月）の代表入りが濃厚となっている久保凛（17、東大阪大敬愛高3年）が27日、長野の菅平で合宿を公開した。【一覧】9月13日開幕『東京2025世界陸上』日程＆出場選手代表選考会の日本選手権（7月）では、決勝で1分59秒52の日本新記録で連覇を果たし、昨年マークした自身の日本記録を0秒41更新した。世界陸上の参加標準記録（1分59秒00）にはわずかに届かなかったが、ワールドランキングで