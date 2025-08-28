各コンテストで輝く選手たちを紹介「ボディコンテスト名鑑#83阿知波優佳子」今月、株式会社THINKフィットネスの運営するゴールドジム主催のボディコンテスト「マッスルゲート湘南大会」が神奈川・茅ヶ崎市民文化会館で開催された。トレーニング歴約1年半の30歳・阿知波優佳子が「ウーマンズレギンス158センチ以下級」「ウーマンズレギンス50歳以下級」のカテゴリーでともに準優勝。初出場で好成績を残した。12キロの減量に成功