奈良市議のへずまりゅう氏（34）が27日、自身のX（旧ツイッター）を更新。「【感謝】初の議員報酬に震えました」として、議員報酬の明細を公開した。 【写真】公開！驚きの議員報酬明細 7月20日投開票の奈良市議選で当選したへずま氏は「8月分報酬支給明細 報酬額596000円 控除合計額194800円（内訳 所得税194800円 差引支給額40万1200円」との明細を画像で添付。「地方議員でもこんなにあるんですね。感謝の気持ちと