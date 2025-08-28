佐賀市の店舗兼住宅で26日に見つかった男女2人の遺体のうち、1人は首を骨折していたことが分かりました。警察によりますと、26日、佐賀市水ヶ江の店舗兼住宅で男女2人が死亡しているのが見つかりました。この住宅に住んでいた80代の母親・50代の息子とは、現在も連絡が取れていません。27日に行われた司法解剖の結果、死亡した女性は70代から80代、男性は50代から60代とみられ、死因は特定できなかったものの、1人は首の一部を骨折