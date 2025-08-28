フィリピンのマニラで、日本人男性2人が銃殺される事件が起きた。フィリピン当局は、首謀者は日本にいる日本人とみている。実際、フィリピンの治安は良くないのか。ABEMA的ニュースショーでは、マニラ在住者や事情通たちに話を聞いた。【映像】日本でいう歌舞伎町？マラテの様子（実際の映像）マニラはフィリピンの首都で、首都圏の人口は1348万人だ。Googleストリートビューで旅する“達人”の吉田喜彦氏は、国際空港の北側に