警察によりますと、佐賀県伊万里市の60代の男性が、ウソの投資話をきっかけに約2900万円をだまし取られました。株式投資に関連するSNSのグループに招待されると、その後のやりとりで「参加者全員が300％以上の利益目標を達成できる」などと言われ、今月まで15回にわたり、指定された複数の口座に金を振り込んだということです。警察は、ネットでの投資などの話は詐欺を疑って、警察や家族に相談してほしいと呼びかけています