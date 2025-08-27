メルセデス・ベンツ日本合同会社は、コンパクトSUV「GLB」に新ラインアップ「GLB Urban Stars」を追加し発売した。 対象モデルは、「GLB 180 Urban Stars」と「GLB 200 d 4MATIC Urban Stars」で、従来有償オプションだったAMGラインや本革シート、20インチAMGアルミホイール、アダプティブダンピングシステム付サスペンションなどを標準装備。スポーティで都会的なデザインと快適性を兼ね備えつつ、価格も魅力