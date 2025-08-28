俳優の伊藤沙莉、タレントのイモトアヤコが、きょう28日放送の日本テレビ系『ぐるぐるナインティナイン2時間SP』（後7：00〜後9：00）内企画「ゴチになります！26」にVIPチャレンジャーとして出演する。【番組カット】伊藤沙にアドバイスを送る増田貴久昨年の朝ドラ『虎の翼』で主演を務めた伊藤は、ゴチ初参戦となる。「何の食材が高いか相場がわからない」という伊藤に、増田貴久がアドバイスを送る。『24時間テレビ』のスペ